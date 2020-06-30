حقيقة إصابة قيادي في هيئة السكك الحديدية بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة إصابة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدلتا التابعة للهيئة، بفيروس كورونا.





وأوضحت المصادر، أنه تبين إصابة المهندس أشرف العجوز، رئيس الإدارة، وذلك بعد ظهور الأعراض عليه، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، لافتةً إلى خضوعه للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا.





وفي نفس السياق، شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على قيادات هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومواصلة التطهير والتعقيم المستمر.



