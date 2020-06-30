في عهد السيسي.. رفع كفاءة وتطوير 228 مدرسة بقنا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بسام عبدالحميد
شهدت محافظة قنا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازًا غير مسبوق في القطاعات كافة، خلال الفترة من 30 يونيو 3014 حتى 30 يونيو 2020.

وشهدت المحافظة تطورًا في قطاع التعليم، حيث تم افتتاح 39 مدرسة جديدة بتكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 161 مليون و703 آلاف جنيه، بواقع 6 مدارس بمدينة أبو تشت و4 بمدينة فرشوط و7 بمدينة نجع حمادي و5 بمدينة الوقف و5 بمدينة دشنا و8 بمدينة قنا و4 بمدينة قوص، وإحلال وتجديد 101 مدرسة بتكلفة حوالي 227 مليون و44 ألف جنيه، منها 22 مدرسة بأبو تشت و3 مدارس بفرشوط و13 مدرسة بنجع حمادي ومدرستين بالوقف و20 مدرسة بدشنا، و13 مدرسة بقنا، و4 مدارس بقفط، و22 مدرسة بقوص، ومدرستين بنقادة.

كما تم إنشاء ورفع كفاءة وتطوير ٢٢٨ مدرسة، تضم ٢٩٩٦ فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى ١١٩،٨٤٠ ألف طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية ٧٩٢ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.

الارتقاء بالعملية التعليمية
وتأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

فيما تم افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة العسكرية بقنا‎، في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المدارس الفنية، إذ نص البروتوكول على تحويل 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية للعام الدراسي 2019- 2020 والاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني في تدريس مقررات التربية العسكرية والتربية الوطنية باعتبارها فترة تأسيس عسكري للطلاب بهدف خلق روح الانضباط وتعزيز الولاء والانتماء للوطن لديهم.

تضم المدرسة 1176 طالبًا من الصف الاول حتى الصف الخامس موزعين على 44 فصلا دراسيا كما تضم المدرسة 16 ورشة ومبنى إداري بالإضافة إلى أقسام "إلكترونيات تبريد – كهرباء – ميكانيكا تشغيل – ميكانيكا -لحام – سيارات – جرارات – ملابس جاهزة – غزل".

بينما أُنشِئَت 7 مدارس جديدة في قنا بتكلفة 265 مليونًا و470 ألفا و410 جنيهات، وتم افتتاحها رسميًا في يونيو 2018، كالتالي:

1. مدرسة المتفوقين على مساحة 8600 متر مربع بتكلفة 22 مليون جنيها، وتتكون من 4 طوابق للدراسة بسعة 18 فصلا ومبنى للإقامة بسعة 53 غرفة

2. مدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات بمدينة قنا الجديدة، المدرسة تشمل التعليم منذ بداية رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي، حيث تم افتتاح رياض الأطفال بواقع 8 قاعات و8 فصول من إجمالي 42 فصلا للأطفال.

3. مدرسة تحيا مصر 2 للغات، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليون جنيها وتتكون من 3 طوابق بسعة 33 فصلا، والتي ستشمل المراحل التعليمية ورياض الأطفال والابتدائية والإعدادية.

4. المدرسة المصرية اليابانية على مساحة 12 ألف متر مربع بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وتتكون من 4 طوابق تشتمل على 22 فصلا دراسيا منها 4 مرحلة رياض أطفال، و12 للمرحلة الابتدائية، و6 للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة وحجرة الحاسب وحجرات الأنشطة، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونا و15 ألف جنيه.

5. مدارس النيل المصرية بقنا، والمقامة على مساحة 20 ألف متر، والتي تم بنائها على مراحل، والمجهزة بكل ما يلزم من بنية تكنولوجية وفصول مكيفة وملاعب ومساحات خضراء، وذلك ضمن المشروع المقدم من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

6. المصرية الألمانية للغات "جيرمان سكول".

7. المحروسة الرسمية للغات.

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