مستحقاتهم 4 مليون جنيه.. قائمة بأسماء المستحقين للعمالة المصرية العائدة من الأردن

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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان – الأردن، تفاصيل مستحقات العاملين المصريين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.



وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من ٤ ملايين و٤١ ألفًا و١٠٠ جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



وصول 6 رحلات طيران تقل 1045 عاملا مصريا من العالقين بالكويت



استقبلت وزارة القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، تقريرا عن مواعيد الرحلات للمصريين العالقين اليوم الإثنين.



وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 26 رحلة طيران تحمل علي متنها 4295 راكبا إلى مطارات 8 دول: مصر، والهند، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 1045 عاملا من العالقين.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي 4 مطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 29 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1045 عاملا، الأولى علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية علي فلاي ايجيبت رقم 5302 وتغادر الكويت 13.00 وعلي متنها 190 عامل وتصل إلى مطار أسيوط.



والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 290 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة العربية - مصر رقم 554 قيام من الكويت 17.55علي متنها 145 عامل تصل مطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار اسيوط، وعلي متنها 145 عاملا.



أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

