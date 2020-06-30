تجديد حبس محمد عادل عضو حركة 6 أبريل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق حافظ
قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس الناشط "محمد عادل"، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، لمدة 45 يومًا احتياطيًا، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، تجديد قرار الحبس الاحتياطي الصادر على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

يُشار إلى أن محمد عادل، قُبض عليه أثناء خروجه من القسم بعد انتهاء فترة مراقبته الشرطية، على خلفية بلاغ من أحد المواطنين، يتهمه فيه ببث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".

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