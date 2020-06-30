عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:50 م
كاف
كاف
الفجر الرياضي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مباراة واحدة.

واجتمع اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن طريق فيديو "كونفرانس" من أجل مناقشة عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام مباراتي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي، كما يخوض الأهلي اختبارا قويا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية أن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من المقرر أن تقاما في الكاميرون خلال شهر سبتمبر القادم.

وأكدت اللجنة أن الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية سيقام أيضا من مباراة واحدة في دولة المغرب.

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من جانبه، أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد المغربي ومدرب الأهلي السابق، أن فريقه قادر على على تخطي المارد الاحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وحسم لقب البطولة لصالحه في الموسم الحالي.

وقال جاريدو في تصريحات خاصة لصحيفة «المنتخب المغربية»، أن مجموعة اللاعبين التي يمتلكها الوداد حاليا قادرة على الإطاحة بالأهلي والتأهل إلى النهائي وحصد اللقب الثالث في تاريخه، مشيرا الى ان هذا الفريق فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير سنة 2017، والكل يعلم المسؤولية جيدا، وجميعنا نعلم ما أهمية لقب دوري الأبطال عند النادي.

وأضاف: "نستحق الفوز باللقب الثالث لأننا نجتهد ويتواجد فينا جميع المؤهلات البدنية والنفسية، ونستطيع الفوز على جميع أندية الفرق المتواجدة في المربع الذهبي وسنفوز باللقب، لهذا يجب أن نكون جاهزين نفسيا وبدنيا، وأن نعمل على الجزئيات التي يمكن أن تخلق الفارق في المباريات الحاسمة".

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