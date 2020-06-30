فيروس كورونا يطال فنانا عراقيا شهيرا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
وكالات
في وقت يواصل الفيروس المستجد اصطياد ضحاياه من المشاهير، أعلن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، الاثنين، إصابة الفنان الكوميدي العراقي المعروف، إحسان دعدوش، بكورونا.

وأكد جودي في بيان مقتضب أن "دعدوش أصيب بالفيروس وتم نقله إلى مستشفى النعمانية".

إلى ذلك شهدت مواقع التواصل العراقية اهتماماً كبيراً بخبر إصابة دعدوش، الذي اعتاد العراقيون متابعة أعماله في شهر رمضان من كل عام، وهو فنان محبوب من قبل قطاعات واسعة من العراقيين.

وفي أول ظهور له بعد إصابته، شكر دعدوش الأطباء والفريق المعالج له في فيديو انتشر على تويتر، طالباً من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

كما أعلن اتحاد كرة القدم العراقي إصابة رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد، إياد بنيان، بالفيروس.

يذكر أن العراق سجل الاثنين 1749 إصابة و83 وفاة بكورونا، ليصبح العدد الكلي للمصابين 47151، إضافة إلى 1839 وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا سبق أن خطف العديد من نجوم الفن والرياضة العراقيين، كان آخرهم الفنان مناف طالب واللاعب الدولي السابق أحمد راضي.

إلى ذلك، أصيبت الفنانة العراقية فوزية حسن بالفيروس، ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، منذ عدة أسابيع.

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