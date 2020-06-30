الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:33 م
المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق
المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، يوم الخميس المقبل الموافق 2/7/2020، لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق.

وتشمل المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عدة عوامل هامة، وهي:

- العبارة صحيحة أو خاطئة 

- أهم المفاهيم - بنك لأهم الأسئلة المتوقعة 

المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي

تقدم لكم طلابنا الأعزاء أهم الأسئلة المتوقعة والمراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي لإلمام كل الجوانب في الفلسفة والمنطق للحصول علي أعلى الدرجات وحصد الدرجات النهائية في امتحان الفلسفة والمنطق. 

ويبحث دائمًا طلاب مرحلة الثانوية العامة عن المراجعات النهائية والأسئلة المتوقعة لجميع المواد من أجل تغطية المادة من كل جوانبها والاستعداد التام للامتحان وعدم ترك أي كبيرة أو صغيرة في الامتحان، وتسهيلا منا جمعنا للطلاب الأسيئلة المتوقعة في الامتحان لحصد اعلى الدرجات وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

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