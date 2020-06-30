بريطانيا: اتصالات مستمرة مع إسرائيل بشأن مخططات ضم الضفة الغربية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
وكالات

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تجري اتصالات مستمرة، مع إسرائيل في محاولة لثنيها عن مخططات ضم الضفة الغربية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الفرنسية، بأنها سوف تعتبر ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة "انتهاكا خطيرا"، موضحة أنها تعمل مع الشركاء الأوروبيين لتحديد رد محتمل مشترك على هذه الخطوة في حال اتخاذها.

 

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان: إننا "نظمنا خلال الأيام الماضية مؤتمرات كثيرة عبر الفيديو مع شركائنا الأوروبيين؛ للتوصل إلى إجراءات مشتركة لمنع حدوث ذلك ورد محتمل على هذا القرار حال اتخاذه"، لافتاً إلى أن هذه المحادثات أجريت مع كل مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا.

 

وأضاف لودريان: أن "ضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل إسرائيل سيعتبر انتهاكا خطيرا بالنسبة إلينا، وهذا سيعني عمليا السماح باحتلال الأراضي عن طريق القوة، الأمر الذي يعد غير مقبول"، مشدداً على أن "تطبيق هذه المخططات سيعرض بشكل حتمي صيغة حل الدولتين وجهود تحقيق اسلام المستدام للخطر".

 

 

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في شهر سبتمبر 2019، عن خطته الخاصة بضم جزء من أراضي الضفة الغربية، وأكد في شهر ديسمبر من نفس العام على عزمه للحصول على الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن.

 

ورفضت روسيا والمملكة المتحدة البريطانية هذه الخطة، بينما دعمتها عملياً الولايات المتحدة الأمريكية، التي قالت إن "القرار حول ضم أجزاء من الضفة الغربية يعود إتخاذه لإسرائيل".

 

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