عاجل.. الأهلي يعلن تجديد عقد فايلر رسميا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:56 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم  2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال توفيق إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا  وتقديراً  للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي أستمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتي تمكن من السفر إلي سويسرا والالتقاء بزوجته واولاده  والاتفاق معهم على الفتره القادمة وإستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.



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