مقتل 3 أشخاص خلال احتجاجات في إثيوبيا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:47 م
احتجاجات في إثيوبيا
احتجاجات في إثيوبيا
وكالات

أعلنت مصادر طبية، مقتل 3 أشخاص خلال احتجاجات منددة بمقتل المغني هاكالوا هونديسا في إثيوبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، بدء تطهير الغابات المحيطة بسد النهضة، كجزء من خطة ملء السد الإثيوبي الكبير.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي، تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

وأشار الاتحاد الأفريقي، إلى الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.

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مناقشة سد النهضة مقتل 3 أشخاص مصادر طبية احتجاجات إثيوبيا

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