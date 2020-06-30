الأهلي يصر على موقفه بشأن حسام عاشور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:01 م
حسام عاشور
حسام عاشور
أمل الحلفاوي
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على موقفه النهائي من حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تركي آل الشيخ أعلن التنازل عن جميع القضايا التى رفعها ضد مجلس الأحمر.

وأكد الأهلي أنه لن يغير موقفه بشأن حسام عاشور، وأنه لا يوجد سبب يجعلهم يتراجعون عن موقفهم اتجاه اللاعب.

جاذ ذلك على لسان مصدر داخل القلعة الحمراء، والذي أشار إلى أن الأهلي يتمسك بتطبيق اللوائح داخل الفريق بعد خروج اللاعب عن النص وهجومه على مجلس الإدارة عبر السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن علاقة حسام عاشور وإدارة النادي الأهلي كانت قد وصلت لطريق مسدود وذلك عقب قيامه بانتقاد الإدارة بسبب عدم حسم مصير مباراة اعتزاله.

وقرر الأهلي على ضوء تلك التصريحات المسيئة على حد وصفهم، التراجع عن وعوده للاعب ومنعه من التواجد في التدريبات.



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