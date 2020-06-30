بفستان مكشوف الصدر.. راينا يوسف تشعل الـ"إنستجرام"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا، خلال الصور مرتدية"فستانًا قصير فوق الركبة مفتوح الصدر باللون الاسود ومزين بالورود الحمرا وقبعة باللون الأسود ونضارة شمس وكان شعرها قصير منسدل".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد ومريم الخشيت وجيلان علاء وتامر فرج وعارفة عبد الرسول.

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