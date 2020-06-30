عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:32 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف.

وقال السيسي في تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ، وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أجدد العهد على المُضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار".

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