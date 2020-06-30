نيقولا معوض يستعد لإطلاق فيلمه الجديد "ابنه الوحيد"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض، لطرح فيلمه الأمريكي الجديد الذي يحمل اسم "ابنه الوحيد"، وذلك بعد تأجيل عرضه نتيجة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.


وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ابنه الوحيد" البرومو التشويقي، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر نيقولا، خلال البرومو التشويقي بلحيه طويلة ومرسل وملامح وجه تبدو عليها التعب.


ويشارك في الفيلم الأمريكي "ابنه الوحيد" مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان نيكولاي بيريز، وسارة سيد، وآدان موسكوفتز، وأوتافيو تاداي، والفيلم من تأليف وإخراج ديفيد هيلينج، ومن إنتاج ROCKBRIDGE PRODUCTIONS.

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