مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أية حمروشي
وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على مد فترة التقدم لمكافأت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، لاتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة وباحثيها لاستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على مكافآت النشر الدولي.

وأوضح الخشت، أن الخطة التنفيذية للجامعة تتضمن تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية، ودعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وتحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة، والتوسع في المشروعات البحثية القائمة على التمويل المشترك، والتوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية.

وأكد اهتمامه الكبير بالبحث العلمي في كافة المجالات، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في علماء الجامعة وباحثيها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، قرر في وقت سابق، زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة في دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير.

كما تم رفع قيمة مكافآت النشر الدولي في مجلتي Science وNature إلى 150 ألف جنية، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولي في هذا القطاع، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة النشر العلمي الفجر الخشت

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

منذ 38 دقيقة

فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رد صادم.. أول تعليق من بيراميدز على أنباء تعاقد الزمالك مع دونجا

منذ ساعة

مستشار السيسي يرد على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأطباء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

اعتزال عبلة كامل وصحة الجداوي.. نقيب الفنانين يكشف التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عودته للتدريبات.. قرار جديد من الأهلي بشأن بيع صالح جمعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يحرج الزمالك بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. جامعة القاهرة تكرم مجموعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليًا

"الخشت" يكرم أعضاء هيئة التدريس لبحوثهم العلمية بمختلف الكليات (صور)

غدا.. جامعة القاهرة تكرم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليٱ

جامعة القاهرة تصدر النسخة الورقية لأول عدد من مجلتها الدولية

الخشت: نحن على طريق التحول للجامعة الرقمية

جامعة القاهرة تكرم أعضاء هيئة التدريس والباحثين في احتفالية النشر العلمي الدولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

عاجل.. تفاصيل خطة إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة

أستاذ بجامعة ألمانية: إثيوبيا أعلنت هدفها الخفي من السد (فيديو)

07:20 ص

صحيفة إسبانية تكشف أسباب إصابة هازارد المتكررة مع ريال مدريد

06:43 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:39 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن