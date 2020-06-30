الأوقاف: المساجد نقية من المتشددين.. ولا مخالفات لقرار فتحها

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة أحكمت السيطرة على كل المساجد، ونقتها من أصحاب الفكر المتشدد، مستدلا بقدرة الوزارة بالزام كافة المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة لقرارات فتح المساجد مؤخرا، حيث أن كل المتعاملين مع المساجد لديهم فكر واعي، معلقا: "إحنا فرحانين جدا بالالتزام".





وأضاف أن الفترة الحالية هى الأفضل لكل من يريد أن يخدم دينه في ظل القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدا أنهم قطعوا شوطا كبيرا في تصحيح الخطاب الديني.





وقد قالت دار الإفتاء المصرية: إن جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر الذين نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، فمنذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم.





وأضافت دار الإفتاء في فيديو جرافيك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة ذكرى 30 يونيو: إن تاريخ الجماعة الإرهابية مليء بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية، وفسروا القرآن بأهوائهم، وأسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم، وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة.





وأوضحت الدار في الفيديو الذي حمل عنوان "جماعات الخوارج إلى زوال وتبقى الأوطان"، أن الجماعة الإرهابية وصفوا المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، وحادوا عن طريق العلماء وسلوك الأولياء، وسفكوا الدماء واستحلوا الكذب ولم يتورعوا عن خيانة المؤسسات وخيانة ما ائتمنوا عليه من معلومات، وتحالفوا مع أعداء البلاد.



