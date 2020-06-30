أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30-6-2020 وذلك بعد ارتفاعها في ختام تعاملات أمس إلى مستويات تاريحخية حيث سجل سعر جرام 21 نحو 797، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى

تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء





سعر الذهب عيار18 : 683.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 : 797 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 : 910.75 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6376 جنيهًا





أسعار الذهب عالميًا





تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة وسط استمرار المخاوف حيال الفيروس والاقتصاد.





وجاء الارتفاع الطفيف للمعدن الأصفر مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات.





ويستمر تزايد حالات الإصابة الجديدة بوباء "كوفيد-19" في التأثير سلباً على التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي السريع.





وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش أكثر عمقاً في الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، كما أشار إلى أن التعافي في العام المقبل من المرجح أن يكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.









كما يركز المستثمرون على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين في الأسبوع الجاري.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بوتيرة قياسية خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.05 بالمائة أو ما يعادل 90 سنتاً عند مستوى 1781.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1776 دولاراً خلال الجلسة.



