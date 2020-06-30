"الصحة العالمية" ترسل فريقاً إلى الصين لبحث "كيف بدأ الفيروس"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن منظمة الصحة العالمية سترسل فريقا إلى الصين لفهم أفضل لكيفية بدء الفيروس التاجي الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

قال تيدروس: "إن معرفة مصدر الفيروس أمر في غاية الأهمية.. يمكننا العثور على الفيروس بشكل أفضل عندما نعرف كل شيء عن الفيروس، بما في ذلك كيف بدأ." مضيفا "سنرسل فريقا الأسبوع المقبل إلى الصين للاستعداد لذلك".

كما اوضح إنه يأمل أن تؤدي الزيارة إلى "فهم كيفية بدء الفيروس وما يمكننا القيام به من أجل الاستعداد للمستقبل".

وذكر تيدروس إن الفريق سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل.

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