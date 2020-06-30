اليابان تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 111 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي، وهذا هو اليوم الثاني على التوالي تظهر به 100 حالة اصابة جديدة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

حتى الآن، أبلغت اليابان عن 19،305 حالة، بما في ذلك 712 حالة إصابة مرتبطة بسفينة Diamond Princess السياحية. يبلغ عدد القتلى في البلاد 985، مع 13 حالة وفاة مرتبطة بالسفينة.

سجلت العاصمة طوكيو، 58 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين - في اليوم الرابع على التوالي الذي أفادت فيه المدينة بوجود أكثر من 50 حالة إصابة جديدة.

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