إيلي جولدينج تكشف عن سبب تراجع شعبيتها بالوسط الغنائي



وفي حوار لها نقل جزء من صحيفة ديلي ميل، قالت إيلي ان كونها ناشطة بيئية وتروج لحملات الحفاظ على البيئة، كان لذلك اثر سلبي في تراجع عدد متبعيها الذين اصبحوا يعتبرونها مملة.



ورغم ذلك اكدت ايلي على التزامها بهذا النشاط الذي تعتبره من أهم الأنشطة الهادفة التي تقوم بها في حياتها، وتشعر بأنها تحدث من خلال تغير مؤثر في المجتمع.



أعترفت النجمة البريطانية ايلي جولدين بتراجع شبعيتها من بين نجمات الغناء في بريطانيا في الشهور الماضية، بعد فقدانها للعديد من متابعيها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل.