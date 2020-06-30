الزمالك يوافق على انتقال حميد أحداد إلى الوداد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:46 ص
حميد احداد
حميد احداد
غدير أحمد
اعلن مسؤولون نادي الزمالك عن موافقتهم على انتقال المغربي حميد أحداد المعار إلى الرجاء المغربي، إلى منافسه المعتاد نادي الوداد، بعد المفاوضات المكثفة التي اقيمت بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل سعي الوداد إلى تدعيم صفوفه فريقها، بصفقات قوية الموسم الجديد.




وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، إن رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، قد وافق على انتقال اللاعب المغربي إلى الوداد، وذالك لتسهيل انتقال محمد الناهيري إلى القلعة البيضاء،  خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك ضمن الصفقة.




وقد رفض نادي الزمالك، العرض المقدم من الوداد البيضاوي المغربي، من أجل التعاقد مع اللاعب حميد أحداد، لاعب القلعة البيضاء، و المعار حاليا لصفوف فريق الرجاء المغربي.



ودخل الوداد في مفاوضات مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع أحداد، وقد دخا مسؤولي الوداد في صراع مع الرجاء من أجل خطف حميد أحداد خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

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