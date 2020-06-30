فى حال الرحيل .. الكشف عن بديل كيكي سيتين فى برشلونة









كشفت تقارير صحفية اليوم عن بديل كيكي سيتين المحتمل لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة بعدما ظهر البلوجرانا بمستوي غير جيد ونتائج سلبية .





وكان برشلونة قد تعادل أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني بهدفين لمثلهما ليفقد صدارة الليجا الإسبانية لصالح ريال مدريد الذي فاز على إسبانيول وصعد للمركز الأول وبفارق نقتطين.





وذكرت شبكة ( إي أس بي أن ) عن الإسم المُرشح لقيادة برشلونة، وهو المدير الفني لفريق برشلونة الرديف جارسيا بيمنتا



