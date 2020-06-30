بعد ظهورها برفقة شقيقتها.. ياسمين الخطيب تثير حيرة متابعيها! (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين بالفيديو برفقة أختها وهن تغنيان أغنية "عندي بغبغان غلباوي بنص لسان" فيما علقت قائله: "أختشي مني".

وتفاعل الكثير من محبيها مع الفيديو متغزلين بهم ، وتثيرهم الحيرة والدهشة لقوة الشبة الكبير بينهم ، وجاءت التعليقات كالآتي :

يا خبر علي الطعامة ، أنتم توأم، ملكات جمال مصر بدون أي مجهود ، أنا مش كريم انا كرم، قمرات ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظكم

يذكر أن ياسمين، بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.

وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب "كنت في رابعة" الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي.















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🦜 أختشي منى @nesrineelkhatib
A post shared by Yasmine Elkhateib (@yasmine.el.khateib) on Jun 29, 2020 at 7:10pm PDT

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