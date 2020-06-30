في عهد السيسي.. عام للشباب ومبادرات وتمويل مشروعات

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، وهو يمد يد العون للشباب حيث يعتبرهم وقود المستقبل، يؤكد على أن الدولة المصرية ماضية نحو المستقبل الذي يمثله الشباب الواعد ، فحمل عام ٢٠١٦ "عام الشباب" العديد من القرارات والمبادرات الرئاسية.





وقرر الرئيس السيسي على أن يكون 2016 عام للشباب المصري ليكون تقديرا للشباب، على نحو إقامة مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، وإيمانًا منه بأن الشباب هم شعلة إنارة المستقبل.





وتستعرض "الفجر" تفاصيل المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016 واهتمام الرئيس السيسي به.





المؤتمر الوطني الأول للشباب





وعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب في ختام عام الشباب المصري يوم 25 أكتوبر عام 2016، كان ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، استمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، وشارك الرئيس في أعمال المؤتمر كما حضر العديد من الجلسات.





القرارات





وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول بشرم الشيخ العديد من القررات منها:





1- تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

2- تنسيق رئاسة الجمهورية مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.





3- التنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب.





4- تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام، تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.





جائزة الإبداع





وأطلق السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب جائزة الإبداع السنوي للشباب، هي جائزة سنوية موجهه للشباب المتفوق في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.





وجاءت هذه الجائزة، تأكيداً على ما يمتلكه الشباب المصري من طاقات هائلة ومقدرة على الإبداع والابتكار.





البنك المركزي يساير الرئيس





وأطلق البنك المركزي عقب مؤتمر الشباب العديد من المبادرات لدعم إصلاح واقتصاد الشباب، وجاء على رأسهم:





مبادرات تمويل الشباب





جاءت تلك المبادرات كترجمة فعلية لتعليمات الرئيس السيسي الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، وتخصيص 200 مليار جنيه لها ليكون 2016 عام الشباب وتتماشى هذه المبادرات مع السياسة العامة للدولة، والتي ترتكز على تشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع القطاع المصرفي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي ودفع مشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة ومعالجة ظاهرة البطالة تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تحقيق تنمية اقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية.





البرنامج الرئاسي





يهدف البرنامج الرئاسي لتخريج قيادات شابة لإدارة المناصب القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة.



