الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك





ذكرت تقارير صحفية غانية أن الزمالك أصبح على وشك التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر في الساعات القليلة المقبلة.





وأكد موقع ghanasoccernet الغاني أن الزمالك دفع بالفعل مبلغ 900 ألف دولار من أجل التعاقد مع الغاني جون أنطوي نجم براميدز.





وأشار الموقع الغاني إلى أن جون أنطوي يعتبر أحد أبرز المهاجمين في الدوري الممتاز في السنوات الماضية مع أندية الإسماعيلي ثم الأهلي ومصر المقاصة وأخيرًا براميدز كما أنه يعتبر الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري المصري.





وأوضح الموقع الغاني أنه في حالة حصول الزمالك على توقيع جون أنطوي فإن المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء.







