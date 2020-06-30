مهاجم الزمالك يطالب تحديد مصيره قبل انتهاء الميركاتو الصيفي

عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة خلال الساعات الماضية.





وجاءت جلسة عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء مع المشرف على الكرة، من أجل حسم مصيره خلال الموسم الجديد سواء بالبقاء أو الرحيل.





وأكد أمير مرتضى للاعب خلال جلسته، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لم يحسم موقفه من الراحلين بالفترة الحالية، وعليه الاستمرار في تدريباته والتركيز فقط.





ورفض اللاعب في وقت سابق، الدخول في أي صفقات تبادلية وتمسك بالرحيل بصفة نهائية في حال قرر الجهاز الفني ذلك.



