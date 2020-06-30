نبيلة عبيد عن "العذراء والشعر الأبيض": "من أهم أفلامي السينمائية"





استعادت النجمة القديرة نبيلة عبيد، ذكرياتها بفيلم "العذاراء والشعر الأبيض "، حيث نشر فيديو لها من الفيلم وعلقت عليه قائلة: ئطواحد من أهم أفلامي السينمائية اللي بحبها جدًا"العذراء والشعر الأبيض من أحد أفلام النجمة نبيلة عبيد التي حققت خلاله نجاحاً ساحقاً برفقة كوكبة من النجوم من الراحل محمود عبدالغزيز والفنانة شيريهان.وتفاعل الكثير من متابعيها يؤيدونها بالرأي ، حيث علق احد المتابعين قائلاً : الفيلم حينما يعرض لابد من مشاهدته لأنه موضوعه جيد ويقدم رسالة.يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان أحمد السقا وحسني شتا ولقاء الخميسي.