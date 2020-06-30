التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشف التلفزيون الكويتي، قبل قليل، عن اندلاع حريق ضخم في ميناء عبدالله، أضر بأكثر من ثلاث آلاف سيارة جديدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأخشاب والبضائع المتنوعة.

ونقل التلفزيون الكويتي، عن مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، قوله إن الحريق اندلع قسيمة مخازن في منطقة ميناء عبدالله، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ9 مراكز إطفاء.

وشدد على أنه لا إصابات بشرية حتى الآن، ولكن هناك خسائر مادية كبيرة.

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