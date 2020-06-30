مفتي الجمهورية: 30 يونيو كان يومًا تاريخيًا في عمر مصر (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ثورة 30 يونيو كانت يوما تاريخًا، حيث استطاعت أن تعود مصر لمكانها الطبيعي، بعدما اختطفت لمدة عام، وقبلها اختطف الخطاب الديني مدة طويلة من الزمان.





وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "فضائية "Dmc"، مساء الاثنين، أن 90% من المتصدرون للخطاب الديني في جماعة الإخوان غير متخصصين ابتداءً من مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا حتى آخر قيادتهم.





ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الخطاب الدين في الوقت الحاضر، وعلى مدى 6 سنوات منذ ثورة 30 يونيو أستطاع أن يتعافى كثير من الازدواجية التي سعى إليها جماعة الإخوان





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.





وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



