عادل حمودة: الإخوان أدخلوا 3 آلاف عامل للقصور الرئاسية

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قال الكاتب الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان قاموا بإدخال ما يقرب من ثلاثة آلاف عامل إلى القصور الرئاسية لكي يكونوا ظهير لهم أثناء الصدمات.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الاتحاد الأوربي أرسل رسالة لخيرت الشاطر، قبل ثورة 30 يونيو باعتبار العنصر المؤثر في تنظيم الإخوان، واقترح عليه تغير الحكومة، وضم 7 وزراء إلى الحكومة من خارج الإخوان، وتعين البرادعي رئيسا للحكومة، وتعين عمرو موسى في منصب سياسي مرموق.



وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن قطر قامت بدفع 3 مليار دولار إلى حكومة الإخوان، بدلًا من تشكيل حكومة ائتلافية بناءً على شرط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض مماثل لما دفعته قطر.



في سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الاثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرارًا تاريخيًا.



وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.



هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم".

