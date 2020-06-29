عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله





يسعي المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمعار لفريق الاتفاق السعودي لحسم مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يريد استمرار المغربي وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الجاري.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب وراء استمرار أزارو فى الأهلي على الرغم من عدم رغبة فايلر فى استمراره ولكن فى النهاية لن يكون هناك أزمة وسيستمر المغربي داخل صفوف القلعة الحمراء".





وأضاف: "أرقام أزارو فى أخر موسمين جيدة للغاية فى ظل عدم وجود مهاجمين على مستوي عالي خلال الفترة الحالية".



