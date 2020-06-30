شقيق هيثم زكي لـ"الفجر الفني": محمد رمضان غير مناسب لتقديم مسلسل عن أحمد زكي وسنختار بديلا عنه (فيديو)





أكد رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، على ضرورة اختيار الشخص المناسب للقيام بدور أحمد زكي في المسلسل الذي سيجسد شخصيته في السيرة الذاتية.وشدد رامي عز الدين، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" على ضرورة أن يتم اختيار فنان قادر على تقديم صورة مثالية لأحمد زكي.وأضاف: "أنا لست ضد تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي لكن لابد أن يكون هناك صبر وحرص في اختيار الفنان الذي سيجسد دوره".وأشار إلى أنه لا يرفض أن يتم تقديم أي عمل سواء فيلم أو مسلسل عن حياة أحمد زكي بالعكس سيكون سعيدًا جدا لكن لابد من اختيار الشخص المناسب".وواصل حديثه: "لا أرى محمد رمضان هو الفنان المناسب لتجسيد شخصية أحمد زكي، نحن أسرته سنختار الفنان المناسب للقيام بهذا الدور".