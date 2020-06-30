وائل الإبراشي: كلمة وزير الخارجية في مجلس الأمن قوية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:23 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كلمة وزير الخارجية السفير سامح شكري، في مجلس الأمن قوية، وتؤكد أن مصر تستخدم كافة أدواتها السياسية والدبلوماسية والقانونية، كما أنها تحمل ثقة ويقين بأن مصر لن تفرط في حقوقها، وتابع: "كلمة مهمة جدًا في مجلس يضمن حفظ الأمن والسلم والدوليين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الخارجية استخدم تعبير "ما فعلته إثيوبيا يهدد 100 مليون مصري"، مشددًا على أن مصر من حقها أن تحمى حياة الشعب المصري، وتابع: "الكلام واضح والوزير كان منظم في أفكاره وتدرجه في الحديث بأدوات مصر القوية".

وأكد "الإبراشي"، أن كلمة الوزير حملت رسائل قوية وهامة يتعلق بأن مصر لن تصمت تجاه أي تهديد لحياة المصريين، وتابع: "تهديد حياة المصريين مسألة مفهاش اختيارات"، مشددًا على أن الكلمة ستغير مسار القضية.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.

وأكد "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.

ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.
وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة "استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.

وأضاف "أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة".

وتابعت: "سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية سد النهضة بوابة الفجر الفجر الأفريقى ازمة السد إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

منذ ساعة

ساري يوجه رسالة إلى بيانيتش بعد انتقاله إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

منذ أقل من نصف ساعة

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. رد قوي من وزير الخارجية على ادعاءات ممثل إثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من طاهر محمد طاهر ورأي صادم عن كهربا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

5 كيانات دولية دعمت مصر في أزمة سد النهضة.. تعرف عليها

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة شديدة اللهجة بشأن سد النهضة

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الجامعة العربية تعلق على جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة (فيديو)

02:03 ص

التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت

01:42 ص

"معتكفة حاليا".. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول شائعة اعتزالها

02:00 ص

عماد أديب يكشف مفاجأة بشأن موقف إثيوبيا تجاه سد النهضة (فيديو)

12:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن