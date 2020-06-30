وائل الإبراشي: كلمة وزير الخارجية في مجلس الأمن قوية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كلمة وزير الخارجية السفير سامح شكري، في مجلس الأمن قوية، وتؤكد أن مصر تستخدم كافة أدواتها السياسية والدبلوماسية والقانونية، كما أنها تحمل ثقة ويقين بأن مصر لن تفرط في حقوقها، وتابع: "كلمة مهمة جدًا في مجلس يضمن حفظ الأمن والسلم والدوليين".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الخارجية استخدم تعبير "ما فعلته إثيوبيا يهدد 100 مليون مصري"، مشددًا على أن مصر من حقها أن تحمى حياة الشعب المصري، وتابع: "الكلام واضح والوزير كان منظم في أفكاره وتدرجه في الحديث بأدوات مصر القوية".





وأكد "الإبراشي"، أن كلمة الوزير حملت رسائل قوية وهامة يتعلق بأن مصر لن تصمت تجاه أي تهديد لحياة المصريين، وتابع: "تهديد حياة المصريين مسألة مفهاش اختيارات"، مشددًا على أن الكلمة ستغير مسار القضية.





وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.





وأكد "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.





ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.

وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.





وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة "استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.





وأضاف "أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة".



