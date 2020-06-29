عاجل.. مندوبة الولايات المتحدة: حل أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث في هذه الحالة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
"يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة، ويتم الأخذ به بعين الاعتبار مصالح الدول الثلاث"، وفقًا لما قالته مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، كيلي كرافت.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود عدة فرص لإتمام إتفاق بين الدول الثلاث "مصر، إثيوبيا، والسودان" بشأن اتفاقية سد النهضة، وفقًا لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن الأزمة سد النهضة، والتي عقدت بناءً على طلب من مصر.

طالبت أطراف الأزمة بضرورة التعاون لحل أزمة سد النهضة، فضلًا عن آمال بلادها في التواصل لاتفاق بين الدول الثلاث، بحسب ما قالته كيلي كرافت.
 
وأشارت المندوبة الأمريكية، إلى أن بلادها تشجع مصر والسودان وإثيوبيا، على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة.

فيما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن الأمين العام حث جميع أطراف أزمة سد النهضة على مواصلة المفاوضات بناء على إعلان المبادئ الصادر في ٢٠١٥.

وتابعت في جلسة بشأن سد النهضة، أنه يمكن تجاوز الخلافات بشأن السد، والتوثل لاتفاق إذا أظهرت الأطراف الإرادة السياسية لذلك.

و‏يعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات ‎سد النهضة بين ‎مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.

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