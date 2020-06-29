أمازون تستحوذ على شركة متخصصة في القيادة الذاتية

كشفت تقارير مسربة عن استحواذ شركة أمازون لشركة تقنية ناشئة متخصصة في تطوير القيادة الذاتية، شركة Zoox.





وبحسب التقارير، فإن أمازون تتجهز للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي الشهر المقبل، ولكنها لن تعلن عن السعر حتى في ذلك الوقت. غير أن صحيفة أمريكية ذكرت أن الصفقة تجاوزت 1.2 مليار دولار.





وتجدر الإشارة إلى أن Zoox تأسست في عام 2014 وبلغت قيمتها السوقية في وقت ما 3.2 مليار دولار، وكان من المخطط أن تطلق الشركة خدمة مشاركة السيارات هذا العام قبل أن تقوض جائحة كورونا خططها وتجبر الشركة على تسريح 100 موظف. وهكذا فسوف تصبح Zoox جزءً من شركات أمازون لتكون منافسة لجوجول وايمو.