الثانوية الأزهرية: امتحانات اليوم هادئة ولم نرصد أي شكاوى

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:24 م
الشيخ علي خليل
الشيخ علي خليل
محمود الجلاد
أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ علي خليل، خلال إلقاء تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، أن الاستقرار والالتزام هو السمة السائدة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ بدء الامتحانات وحتى اليوم، حيث ظهر ذلك جليًا في امتحانات القسم الأدبي لمادة القرآن الكريم، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما سادت حالة من الرضا بين الطلاب.

ورصدت غرف المتابعة ما يلي:

إلغاء ندب عدد (11) عضوًا ورئيس لجنة، بسبب إخلالهم بمقتضى الواجب الوظيفي أثناء امتحان مادة البلاغة التي سبق وأن أقيمت قبل ذلك.
عدد(16) حالة إخلال بالامتحان بسبب تمزيق أو شطب على أوراق البوكليت
عدد (3) حالات غش إلكتروني عن طريق الموبايل وحالة واحدة غش ورقي.
عدد (8) حالات مرضية بين الملاحظين، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال أطباء اللجان.
عزل عدد (11) طالب على مستوى الجمهورية في حُجَر العزل واستكملوا الاختبارات وحالتهم مستقرة.

وفي نهاية التقرير الإعلامي تقدم رئيس القطاع بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الذي يتابع يوميًا على مدار الساعة حالة الطلاب واللجان والعاملين بها، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لكل طلاب مصر الذين أثبتوا التزامهم التام الذي يدل على حبهم وانتمائهم لوطنهم وخاصة ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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