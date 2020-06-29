10 % تراجع فى واردات الأثاث بالممكلة الأردنية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:16 م
صناعة الأثاث
صناعة الأثاث
قال شرف الهياجنة رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث الأردنية، إن قطاع الاثاث بمختلف مكوناته بدأ بالتعافي بعد عودته لممارسة نشاطه الذي توقف جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

واشار الهياجنة في تصريح صحفي اليوم الأثنين، إلى أن التعافي بدأ يظهر بمنتجات الأثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ والابواب والفرشات والاسفنج والاخشاب، لكنه ما زال محدودا بقطاع السجاد والموكيت، مبينا ان حصة المنتج الاردني من الاثاث بالسوق المحلية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الاعوام القليلة الماضية بفعل تطور وجودة ما ينتج، خاصة في أطقم الكنب، حيث انخفضت المستوردات من أصنافها نحو 10 بالمئة من احتياجات المملكة.

واوضح ان العلاقة بين أصحاب المعارض الكبرى للأثاث بالمملكة والمصنعين هي "علاقة تكاملية ولا غنى لاحدهما عن الاخر"، لافتا الى أن المعرض الواحد للأثاث يعتمد بشكل رئيسي على كامل الحلقة الانتاجية التي تشمل بائعي الاخشاب والنجارين ومحال الاقمشة وأعمال الدهان والتنجيد وعمال الفك والتركيب والنقل.
واكد أن المعيار الرئيس الذي يحكم العلاقة بين اصحاب المعارض والمنتجين المحليين،هو جودة المنتج ودقة اتقانه والسعر، داعيا المنتجين المحليين الى مواكبة الجديد في عالم الاثاث من حيث التكنولوجيا المستخدمة ومتابعة احدث الموديلات والتصميم.

وبين ان المشاغل الحرفية العاملة بالقطاع تحتاج الى التنظيم والتنسيق والتعاون فيما بينها، لخفض تكاليف الانتاج كونها تقوم بشراء مستلزمات انتاجها بشكل منفرد وبكميات قليلة للمنشأة الواحدة ما يرفع كلفة الانتاج، داعيا المنشآت العاملة بالقطاع التي لم تنتسب الى مظلة الضمان الاجتماعي الى ضرورة الانتساب الفوري لكونها ميزة يبحث عنها العامل.

كما دعا الباحثين عن عمل بقطاع الأثاث الى التواصل مع النقابة لعرض خبراتهم على أصحاب الاعمال وتشغيلهم، مؤكدا وجود فرص تشغيل عديدة بمختلف المهن تشمل أعمال النجارة والحفر والتنجيد والدهان والفك والتركيب.

واوضح الهياجنة ان النقابة وبصفتها الجهة المعتمدة لعدد كبير من الجهات الرسمية والقطاع الخاص بعدد من الدول، تقوم بتنظيم مشاركات للعاملين بالقطاع بالمعارض الخارجية لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على كل ما هو جديد بصناعة الاثاث.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بالمملكة 2568 منشاة، ما بين صناعية وحرفية تتركز بالعاصمة واربد والزرقاء يعمل فيها 9180 عاملا.

أخبار تهمك

تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

منذ نصف ساعة

حقيقة تدخل ساسي لإفشال انتقال الشعلاني إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

من صفقة "القرن" لصفقة "الحلم".. مرتضى منصور مُتخصص "إثارة وتشويق" في الإعلان عن صفقات الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ حوالي 7 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير هدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1566 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

عاجل.. وزير الخارجية عن ملف سد النهضة: توجهنا إلى مجلس الأمن لتجنب مزيد من التصعيد

10:23 م

عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

09:01 م

عاجل.. وزير الخارجية يوجه رسالة مهمة إلى إثيوبيا والسودان

10:48 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن