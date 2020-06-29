تحرك جديد من الزمالك في صفقة رجب بكار

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:30 م
الزمالك
الزمالك
أمبرة فطبم
كثفت إدارة نادي الزمالك، المفاوضات مع نادي بيراميدز، لضم رجب بكار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الزمالك، أرسلوا خطابا رسميا إلى إدارة نادي بيراميدز، لمعرفة طلباتهم مقابل بيع نبيل رجب بكار، لصفوف الأبيض.

وأعرب اللاعب عن رغبته في الانتقال لنادي الزمالك، حال موافقة إدارة نادي بيراميدز على رحيله مع نهاية 
الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بكار مع بيراميدز في 2022، بعد توقيعه الموسم الماضي لمدة أربعة مواسم.

وكان رجب بكار قد انضم إلى بيراميدز في 2018، قادما من صفوف نادي سموحة، وشارك معهم في 27 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالهم هدفين، وصنع مثلهما.

فيما شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في 21 مواجهة مع بيراميدز في الموسم الحالي، تنوعت بين 11 مباراة في الدوري المصري، و10 لقاءات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يسجل خلالهم أي أهداف، إلا أنه صنع هدفين.

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رياضة رجب بكار الزمالك الاخبار الرياضية الأفريقى اخبار الرياضة

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