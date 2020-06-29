رد أسقف نجع حمادي على إلغاء الماستير بسبب نقل العدوى

علق الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، على مطالب البعض بإلغاء التناول بالماستير خوفًا من نقل عدوى كورونا بين المصلين، قائلًا: إن فكرة إلغاء التناول بالماستير في القداس لا أوفق على الطلب بإلغائه، لافتًا إلى أنه إذ تم عرض مناقشته في المجمع المقدس يكون رأيه استمرار التناول بالماستير.





وأكد " كيرلس" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر، أن الماستير لا ينقل العدوى لافتًا إلى أن الأوبئة التي مرت الكنيسة في زمنها لم يتم نقلها بين الناس عن طريق التناول بالماستير، معقبا: " اشمعنى المرة دي.. انا ماينفعش اناول الناس كلها من الكأس مباشر ولا حتى بالتغميس (الجسد والدم معًا).





وأشار إلى أنه يخدم في الكنيسة منذ رسامته شماسًا حتى أن أصبح أسقف على مدار 43 عامًا يتناول بالماستير ولم يصيب بعدوى بأي مرض بسببها.





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