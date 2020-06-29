عاجل| إخلاء مستشفى عزل النجيلة من مصابي كورونا
الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:19 م
منى صموئيل
قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مرسى مطروح، إنه تم إخلاء المستشفى من مرضى كورونا استعدادًا لتقديم المستشفى خدماتها للمرضى العاديين وتنفيذًا لخطة التعايش مع الفيروس التي أعلنت عنها الحكومة.
وأضاف مدير النجيلة في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن خطة الإخلاء نفذت على يومين أمس وأول أمس، موضحًا أن آخر مريض تم نقله من المستشفى فجر أمس.
وتابع أن المستشفى كان يوجد بها عدد 35 مصابا بكورونا، بعضهم كانوا لديهم أعراض بسيطة وتم تحويلهم لعزل منزلي، والبعض الأخر منهم تم تحويلهم لنزل الشباب بالمحافظة، والحالات الحرجة تم تحويلهم لمستشفى عزل العجمي بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا انه يجرى حاليًا بالمستشفى إجراءات التطهير وتخصيص قسم لعزل مرضى كورونا من مصابي المحافظة، واستقبال باقي المرضى بالأقسام الأخرى من المستشفى.
وأشار إلى أن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالتعايش مع فيروس كورونا في ال 320 مستشفى والذي كان تم تخصيصهم للعزل منذ بداية الجائحة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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