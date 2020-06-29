مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة وجود روبوت يحدد الإصابة بالكورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا وزيادتها مؤخرا كان أمر متوقع، مشيرا إلى أن النظام الصحي في مصر احتوى زيادة عدد الحالات، وهناك مكان متوفر لكل مريض يحتاج رعاية طبية.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاعا عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن مستشفى القوات المسلحة للعزل الصحي، والتي تضم 4000 ألاف هى تحسبا لحدوث أي زيادة في الحالات، منوها بأن تخفيف قيود الحظر تمت بحذر وحرص شديد، معقبا: "الانفتاح محسوب".

وعن وجود روبوت يكشف حقيقة إصابة الشخص بالفيروس، عقب "لازم ندرسه كويس، ويجرب إلكلينيكيا"، موضحا أن أعراض الإصابة بالكورونا تشبه أعراض نزلات البرد.



تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.