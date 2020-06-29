"بالهوت شورت".. صبا مبارك تشعل "إنستجرام"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:30 م
صبا مبارك
صبا مبارك
مي مرسي
شاركت الفنانة صبا مبارك،متابعيها بصورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مبارك" بهوت شورت أحمر وشيميز قصير، وشعر قصير كيرلي،وكتبت تعليقا قائله "الصيف"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "هو فيه حلاوة كده"،"أجمل واحة من العالم"،"بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مشاكتها في المسلسل الأردني "عبور"،وذلك في السباق الرمضاني لعام 2019 وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول.

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