45 % تراجع في عجز الميزان التجاري المصري خلال شهر أبريل





تراجع العجز التجاري المصري بنسبة 45 % خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 2.36 مليــار دولار مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.





أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الاثنين الموافق النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية أبريل 2020وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.36 مليــار دولار خـــلال شهرأبريل2020 مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها45.0٪.









ومن أهم المؤشرات مايلى:









• الصــــادرات





إنخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة32.3 ٪حيـث بلغـت 1.84 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل2020مقابل 2.72 مليار دولارلنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 9.9 % ، منتجات البترول بنسبة 69.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0 % ، بطاطس بنسبة 18.6 ٪).









بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات ألبان بنسبة 0.2 %، فواكه طازجة بنسبة 20.2 ٪، خضر مجمدة او مبردة بنسبة 3.5 %، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 44.6 % ).





• الــــــواردات





إنخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.1 ٪حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهرأبريل2020مقابل 7.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:





مواد اولية من حديد او صلب بنـسبة 30.1 % ، أدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 10.4 % ، قمح بنسبة 45.7 %، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 35.7 ٪





بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا : ( ذرة بنسبة 2.0 %، زيوت مكرره بنسبة 6.6 ٪، ورق صحف وطباعة بنسبة 6.8 ٪، اطارات خارجية وانابيب داخلية 0.9 %.