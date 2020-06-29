خسائر فادحة لدورتموند بعد انتهاء الدوري الألماني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:31 م
دورتموند
دورتموند
وكالات
كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن خسائره المقدرة على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تقدر بـ 45 مليون يورو.

وأضاف دورتموند، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الألماني "بوندسليغا"، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات دون حضور الجماهير "أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات".

لكن النادي أشار في الوقت نفسه إلى أن الأرقام النهائية لموسم 2019-2020 ربما تتغير، وفقاً لعدة أمور، منها عائدات صفقات اللاعبين.

وذكر نادي دورتموند، الذي كان قد أنهى الموسم الماضي مسجلاً فائضاً قيمته 4ر17 مليون يورو إلى جانب أرباح سابقة، أنه متفائل بشأن تحمل الخسائر، وذلك أيضاً بمساعدة رأس المال البالغ 355 مليون يورو.

من ناحية أخرى، يتردد أن بروسيا دورتموند ينتظر تسلم 5 ملايين يورو، إذ يبدو نادي ساسولو الإيطالي قريباً من تحويل عقد إعارة لاعب الظهير الأيمن جيريمي تولخان إلى عقد نهائي يستمر حتى 2025، حسب ما ذكرته قناة "سبورت 1" التليفزيونية.

وقال إرسين أكان مستشار اللاعب تولجان: "إنه يشعر بحال جيد في ساسولو وتطور كثيراً مع الفريق".

وأضاف: "نحن متفائلون بشأن الاستقرار على كل الأمور وحسمها بشكل سريع".

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