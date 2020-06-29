بريطانا.. المتهم بارتكاب "هجوم ريدينج" يمثل أمام القضاء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
وكالات

مثل المتهم بارتكاب "هجوم ريدينج" غرب لندن بالمملكة المتحدة المتحدة، والذي أوقع ثلاثة قتلى واعتبرته الشرطة "ذا طابع إرهابي"، اليوم الإثنين، أمام القضاء البريطاني. 

واستمعت محكمة "وستمنستر" في مدينة لندن بشكل موجز عبر الفيديو من كامبريدج لخيري سعد الله، وهو لاجئ ليبي يبلغ 25 عاماً، وجهت إليه يوم السبت، تهمتا القتل ومحاولة القتل.

وأوقف الشاب، الذي قالت عائلته: إنه "يعاني مشاكل نفسية نتيجة الحرب في بلده، في يوم 20 يونيو الجاري، بعد بضع دقائق من مهاجمته أفرادا في متنزه بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة".

وأوقع هجوم ريدينج ثلاثة قتلى بينهم أمريكي، وثلاثة جرحى غادروا جميعاً المستشفى، وتعتبر الشرطة الهجوم "ذا طابع إرهابي"، لكنها تقدّر أن المشتبه به تصرف من تلقاء نفسه، ولا تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المشتبه به هويته، وأشار محاميه إلى الصعوبات المتعلقة بتدهور حالته النفسية، وتم تحديد موعد جلسة الاستماع التالية، الأربعاء المقبل، أمام محكمة أولد بيلي الجنائية عن طريق الفيديو.

وقالت مصادر أمنية: إن "سعد الله وصل إلى المملكة المتحدة في عام 2012، وحصل على حق اللجوء عام 2018، وكان يخضع لمراقبة جهاز المخابرات الداخلية عام 2019 للاشتباه بنيته السفر للخارج للقيام بأعمال إرهابية، ولكن لم يتم إثبات أي خطر وشيك".

وأُطلق سراح المشتبه به أوائل يونيو بعد سجنه لعدة أشهر لارتكابه جنحا لا علاقة لها بالإرهاب.

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