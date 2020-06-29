فى عهد السيسي.. إنشاء مزرعة "القويح" في القصير بتكلفة 25 مليون جنيه (صور)

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حظيت محافظة البحر الأحمر، باهتمام كبير خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما بالغا، من حيث المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها المحافظة، ومن بينها طفرة كبيرة في القطاع الزراعي ولأول مرة بإقامة مشروع مزرعة "وادي القويح" شمال مدينة القصير على مساحة 125 فدانا، بتكلفة 25 مليون جنيه، تشمل صوبا زراعية، وزراعات مكشوفة، وأشجارا مثمرة.



يأتي ذلك المشروع العملاق ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان فى جميع ربوع الجمهورية.





وأقيمت مزرعة وادي القويح على مساحة 120 فدانا مساحة، منها 15 فدان مكشوف لزراعة الخضروات و70 فدانا للفاكهة، و40 صوبة على مساحة 5 أفدنة و2500 نخلة على مساحة 30 فدانا، وتنتج أنواعا مختلفة من الخضار والفاكهة (المانجو - التمر - الليمون - الطماطم - الخيار - الفلفل - الباذنجان - الكانتلوب).



وافتتحت مزرعة وادى القويح عام 2014، ومنذ ذلك الحين شهدت إنتاجا وفيرا ومتميزا من المحاصيل، حيث تتم الزراعة دون استخدام أي مواد كيماوية، ويتم جني الثمار أسبوعيا لبيعها بالتبادل بمدن القصير والغردقة وسفاجا بأسعار أقل من أسعار السوق وذلك لتخفيف العبء على أبناء المحافظة.





وياتى هذا المشروع ضمن الخطة التنموية بالمحافظة، ويتابعه جهاز التعمير نظرا لأهميته الإنتاجية، وتوفيره العديد من فرص العمل.

وأنشأ جهاز التعمير طريق بطول 3.50كم بتكلفة 4 ملايين جنيه، لربط المزرعة بالطريق الرئيس لسهولة انتقال العاملين للمرزعة ونقل الإنتاج إلى الأسواق.





ويوفر مشروع مزرعة القويح العديد من المحاصيل الزراعية من الفاكهه والخضروات الطازجة دون أى اضافات كيميائية، ويتم بيعها لمواطنى البحر الأحمر بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على أبناء المحافظة، ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها مزروعة القويح (الطماطم_ والفلفل _ والبازنجان_ والكوسة_ والجزر_ والكورمب_ والعديد من أنواع الفاكهة مثل_ الكنتلوب _ والبلح _ والبطيخ _ والمانجو).



جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر، كانت تعتمد فقط على قطاعى السياحة والتعدين ومهنة الصيد، أم الآن اتجهت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى تنمية الموارد الطبيعية منها قطاع الزراعة.