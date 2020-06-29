الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)
الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:49 م
الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)
يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، يوم الخميس المقبل الموافق 2/7/2020، لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وفيما يلي مراعجة الليلة الأولى والأسئلة المتوقعة.
وتشمل المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عدة عوامل هامة، وهي:
- العبارة صحيحة أو خاطأة - الأسئلة المتوقعة
- أهم المفاهيم - بنك لأهم الأسئلة المتوقعة
المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)
الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)