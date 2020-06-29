الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)





يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة الأدبية، يوم الخميس المقبل الموافق 2/7/2020، لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق، وفيما يلي مراعجة الليلة الأولى والأسئلة المتوقعة .





وتشمل المراجعات النهائية لمادة الفلسفة والمنطق عدة عوامل هامة، وهي:





- العبارة صحيحة أو خاطأة - الأسئلة المتوقعة





- أهم المفاهيم - بنك لأهم الأسئلة المتوقعة





المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق (مراجعة الليلة الأولى - الأسئلة المتوقعة)







