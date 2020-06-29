"في عهد السيسي".. مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي بأفريقيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:13 م
مصر وجهة الاستثمار الأجنبي
مصر وجهة الاستثمار الأجنبي
محمد المسلمي
أصبحت مصر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة  وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية، يأتى ذلك بفضل الجهود الحثيثة التى قامت بها الدولة المصرية برئاسة عبدالفتاح السيسي خلال الـ 6 سنوات الماضية والتى ذللت العقبات أمام المستثمرين وقدمت كل التيسيرات والتسهيلات، بجانب الإصلاح الاقتصادي.


وترصد"جريدة الفجر"،11 مؤشر يكشف عن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا، وذلك طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

1- زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

2- أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000.

3- وصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%.

4- انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي تشهد ارتفاع في التدفقات ، خاصة بعد تأكيد "الأونكتاد" على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

5- "الأونكاد" أشار إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام 2019 جنوب أفريقيا، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة.

6- أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر، خلال عام 2019، والمتمثلة في قطاعات (النفط والغاز– الاتصالات– العقارات).

7- أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2018/2019، "المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليار دولار، و بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار".


8- أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر عام 2018، في (النفط والغاز- الصناعة- الصحة).


9- تصدرت مصر أيضاً القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، لتحتل المرتبة الأولى، تليها إثيوبيا، ونيجيريا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت غانا المرتبة الرابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة.

10- أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر عام 2017، في (الغاز- النقل– الكهرباء).

11- أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2016/2017، فقد شملت المملكة المتحدة باستثمارات 5.5 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 1.8 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بقيمة 0.8 مليار دولار.

تلك الثمار التي تجنيها مصر هي ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي نجح فيه المصريون ومازالوا يسطرون هذا النجاح، ورغم العقبات والمحاولات الفاشلة من البعض لعرقلة مسيرة الدولة  نحو النجاح، بالتشكيك تارة، وبالترهيب تارة،  إلا أن الدولة بجميع مؤسساتها تستمر في البناء والتعمير لتحقيق طفرات مستمرة في كافة المجالات.

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