فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

اقترب مسئولوا النادي الأهلي من الحصول على توقيع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين إضافيين.





فايلر يرفض طلب لجنة التخطيط





رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح بمنح حسام عاشور لاعب خط وسط القلعة الحمراء فرصة جديدة مشددا على أن اللاعب ليس ضمن اهتماماته.





ويرى فايلر أن حسام عاشور لا يناسب مشروعه مع الأهلي ومن ثم لا بد من رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد لتجنب المشاكل.





وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد حسام عاشور مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.





وتمنى فايلر التوفيق ل حسام عاشور مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.







