أسرة طفل تتهم شابين باستدراجه والاعتداء عليه في الشرقية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:02 م
متهم
متهم
سمر السيد
اتهمت أسرة طفل بمركز صان الحجر في محافظة الشرقية شابين باستدراجه والاعتداء عليه.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغا من والد الطفل "أ. أ" 11 عاما مقيم بقرية الرست مركز صان الحجر باتهام كل من "رفعت. ث" و"مهدي. م"، باستدراج ابنه في أثناء توجهه إلى ممارسة لعبة كرة القدم مع زملائه والاعتداء عليه جنسيًا فيما لاذ المتهمان بالفرار خارج صان الحجر بعد اكتشاف فعلتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين.

تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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